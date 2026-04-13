Un après-midi à la ferme, Chevrerie de la poterie, Dingé

Un après-midi à la ferme Samedi 6 juin, 15h00 Chevrerie de la poterie Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Rendez-vous à 15h

La chèvrerie de la Poterie ouvre ses portes pour une visite entre agriculture et transformation fromagère. Vous découvrirez l’univers d’un fromage de chèvre fermier au lait cru : des chèvres à la transformation fromagère* en passant par la traite et surtout la passion qui anime ces producteurs, qui fabriquent des produits remarquables. La visite se terminera par une dégustation de fromage, notamment le crottin mi-frais qui a obtenu la médaille d’or au concours international de Lyon en 2023.

* L’accès à la fromagerie n’est pas possible pour des raisons sanitaires.

Chevrerie de la poterie 31 la poterie 35440 DINGE Dingé 35440 Ille-et-Vilaine Bretagne

Visite-animation, dégustation pour petits et grands chèvre fromage

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