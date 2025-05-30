Un après-midi à la ferme Ferme aux saveurs du lait Saint-Vaast-Dieppedalle

Un après-midi à la ferme

Ferme aux saveurs du lait 240 Impasse d’Artemare Saint-Vaast-Dieppedalle Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Venez passer un après-midi convivial à la ferme Aux Saveurs du Lait et découvrir le quotidien d’une exploitation laitière. Entre rencontres avec les animaux et animations pour toute la famille, petits et grands pourront profiter d’un moment authentique au cœur de la ferme.

Au programme jeux en bois, balades à poneys (2 €) et visite guidée de la ferme à 16h pour tout savoir sur le travail des éleveurs. Vers 17h15, ne manquez pas la traite des vaches, un moment toujours impressionnant à observer !

La visite de la ferme est gratuite de 14h à 18h, et vous pourrez également faire un tour par la boutique pour découvrir et savourer les produits fermiers proposés sur place. .

Ferme aux saveurs du lait 240 Impasse d’Artemare Saint-Vaast-Dieppedalle 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 53 69 contact@auxglacesfollet.fr

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English : Un après-midi à la ferme

L’événement Un après-midi à la ferme Saint-Vaast-Dieppedalle a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre