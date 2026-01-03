Un après-midi à la ferme ! Sèvremont
Un après-midi à la ferme !
CPIE Sèvre et Bocage Sèvremont Vendée
Début : 2026-02-25 14:30:00
fin : 2026-02-25 17:00:00
2026-02-25
ÉVÉNEMENT SPÉCIAL FAMILLES
Au programme de l’après-midi visite d’une ferme et chantier participatif de plantations d’une haie à Sèvremont. Prévoyez bottes et vêtements chauds. .
CPIE Sèvre et Bocage Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 77 14
English :
SPECIAL FAMILY EVENT
