Un après-midi à la ferme !

CPIE Sèvre et Bocage Sèvremont Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 14:30:00

fin : 2026-02-25 17:00:00

Date(s) :

2026-02-25

ÉVÉNEMENT SPÉCIAL FAMILLES

Au programme de l’après-midi visite d’une ferme et chantier participatif de plantations d’une haie à Sèvremont. Prévoyez bottes et vêtements chauds. .

CPIE Sèvre et Bocage Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 77 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

SPECIAL FAMILY EVENT

L’événement Un après-midi à la ferme ! Sèvremont a été mis à jour le 2026-01-03 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges