Un après-midi à la serre Serre symbiose Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-20 14:00 – 17:00

Gratuit : oui Gratuit Certaines activités seront sur inscription, appelez nous au 02 83 78 22 38. Adulte, En famille, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Tous les mercredis entre 14h et 17h, venez visiter la serre Symbiose sur le toit d’un immeuble au coeur de quartier mais aussi participer aux activités proposées par les structures du quartier et l’association ECOS.Activités gratuites parfois sur inscription (indiquée sur les affiches).Retrouvez les programmations mensuelles sur notre site internet mais aussi en pied d’immeuble !Pour plus d’informations, contacter l’association ECOS au 02 43 78 22 38.

Serre symbiose Nantes 44300

02 53 78 22 38 https://ecosnantes.org/participer-aux-activites/agenda/



