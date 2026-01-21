Un après-midi à Micro-Folies au Palais ducal Palais ducal Nevers

Un après-midi à Micro-Folies au Palais ducal

Palais ducal 1 Place de l'Hôtel de Ville Nevers

De 14h à 18h, les mercredis, vendredis et samedis après-midi, Micro-Folie ouvre ses portes au palais ducal ! Profitez librement des collections des plus grands musées en version numérique, faites des expériences immersives à couper le souffle, remettez-vous de vos émotions en admirant des œuvres sorties des réserves du musée de Nevers… Et si vous préférez simplement prendre un moment de calme pour vous détendre, rendez-vous dans le coin lecture.

Du 7 au 21 février (vacances d’hiver) ouverture les mercredis, vendredis et samedis après-midi (ateliers les mercredis et samedis).

Familles, dès 6 ans Gratuit sans inscription. Rendez vous au Palais ducal , salle Chalandre. .

Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 44 60 museedelafaience@ville-nevers.fr

