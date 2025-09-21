Un après-midi à Montours Centre Culturel du Coglais Les Portes du Coglais

Un après-midi à Montours Dimanche 21 septembre, 14h00 Centre Culturel du Coglais Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Au programme de la journée :

• 14h et 15h30 – Visite de l’Eglise, rendez-vous sur le parvis.

L’église Saint-Martin de Montours, héritière d’un prieuré du XIIᵉ siècle, a été reconstruite au XIXᵉ siècle tout en conservant des vestiges anciens comme une cuve baptismale et des pierres tombales. Aujourd’hui une association se mobilise afin de restaurer son chemin de croix.

• 14h45 et 16h15 – Visite du Centre Culturel du Coglais, rendez-vous dans le hall.

Situé au cœur du village, le Centre Culturel accueille spectacles et résidences artistiques, tout en offrant des espaces pour événements privés.

Il fait partie d’un bâtiment qui regroupe également la mairie et la médiathèque, réhabilitation en 2008 de l’ancien presbytère et du vieux patronage, où l’architecte Serge Hamon a cherché à allier architecture contemporaine et bâti traditionnel.

• Entre 14h et 17h, lectures au plateau et rencontre avec des associations de théâtre du territoire.

Tout au long de l’après-midi, exposition sur la construction et l’histoire du Centre Civique et Culturel.

Découverte des espaces de la saison culturelle et des activités des associations pour l’année 25/26.

Le Bistrot « Chez Jacques » sera ouvert l’après-midi, n’hésitez pas à prendre un verre en profitant de sa décoration inspirée des années 1900.

Centre Culturel du Coglais Montours 35460 Les Portes du Coglais Les Portes du Coglais 35460 Montours Ille-et-Vilaine Bretagne +33 (0)2 99 97 17 07 https://www.couesnon-marchesdebretagne.fr/vie-pratique/les-projets/centre-culturel-du-coglais/ https://www.facebook.com/CultureCouesnonMarchesdeBretagne

Il fait partie d’un bâtiment qui regroupe également la mairie et la médiathèque, réhabilitation en 2008 de l’ancien presbytère et du vieux patronage, où l’architecte Serge Hamon a cherché à allier architecture contemporaine et bâti traditionnel. Parking à proximité, aménagé pour les personnes en situation de handicap

