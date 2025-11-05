Un après-midi allemand avec les Clowns im Dienst Centre Franco-Allemand de Provence Aix-en-Provence

Un après-midi allemand avec les Clowns im Dienst

Mercredi 5 novembre 2025 de 15h30 à 17h. Centre Franco-Allemand de Provence 19 Rue Du Cancel Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Les clowns de Tübingen viennent à la rencontre des enfantsEnfants

Comme les années précédentes, les Clowns im Dienst proposeront un spectacle aux enfants mais interviendront également au Centre Hospitalier du Pays d’Aix et dans un établissement scolaire.



Organisé par le Centre Franco-Allemand de Provence en coopération avec les Clowns im Dienst .

Centre Franco-Allemand de Provence 19 Rue Du Cancel Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 21 29 12 info@cfaprovence.com

English :

Tübingen’s clowns come to meet children

German :

Tübinger Clowns kommen zu den Kindern

Italiano :

I clown di Tubinga vengono a incontrare i bambini

Espanol :

Los payasos de Tubinga vienen al encuentro de los niños

