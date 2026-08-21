Un après-midi au château d’Azas, Château d’Azas, Azas

Informations pratiques

Un après-midi au château d’Azas Samedi 19 septembre, 15h30 Château d’Azas Haute-Garonne

Entrée libre, participation au chapeau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, le domaine d’Azas vous ouvre ses portes pour un après-midi placé sous le signe de l’histoire, du patrimoine et de la culture. Une belle occasion de découvrir ce lieu remarquable, son histoire et les travaux engagés pour le préserver et le valoriser.

À 15h30, assistez à la conférence « Les capitouls de Toulouse, huit siècles d’histoire », animée par Cyrille Dounot, professeur d’histoire du droit et des institutions à l’Université Toulouse Capitole. Entrée libre, participation au chapeau.

À 16h30, partez à la découverte du parc, des jardins, du vivier, de la noria et des communs. La visite sera également l’occasion de faire le point sur l’avancée des travaux réalisés dans le cadre de la Mission Patrimoine de Stéphane Bern. Elle se poursuivra avec la découverte du moulin des Trois Pommes de Pins et une vente de produits locaux.

À 17h30, la journée s’achèvera en musique avec un concert de musiques de films proposé par l’Orchestre d’harmonie du Castel’la. Cette jeune formation, née à Saint-Sulpice-la-Pointe, est dirigée par Michel Vialles. Des places assises seront disponibles. Entrée libre, participation au chapeau.

Une buvette sera également proposée sur place par le bar associatif Azas Ne Torno Pas, ainsi qu’une vente de produits locaux.

Château d’Azas 31380 Azas Azas 31380 Haute-Garonne Occitanie 06 87 50 23 38 https://www.facebook.com/profile.php?id=100090601454204 Le château d’Azas, situé en Haute-Garonne à l’est du village d’Azas, est une demeure historique dont les origines remontent à 1612, année où trois contrats de construction ont été signés par François de Vedelly. Issu d’une famille influente de parlementaires toulousains, il est à l’origine de l’édification de ce domaine qui témoigne de l’architecture et de la vie seigneuriale de la région à travers les siècles. Parking à proximité

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, le domaine d’Azas vous ouvre ses portes pour un après-midi placé sous le signe de l’histoire, du patrimoine et de la culture. Une belle de ce…

©château d’azas