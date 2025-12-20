Un après-midi autour de TOKYO -AUBUSSON, Le voyage en tapisserie de Hayao Miyazaki Nontron

Un après-midi autour de TOKYO -AUBUSSON, Le voyage en tapisserie de Hayao Miyazaki

Programmation mêlant cinéma d’animation et film documentaire, métiers d’art et atelier cuisine, autour du documentaire en forme de récit sensible et onirique de la création à Aubusson, de 5 tapisseries monumentales inspirées d’images de films emblématiques du plus grand cinéaste d’animation japonais Hayao Miyazaki. Grand public, à partir de 8 ans.

14h Mon voisin Totoro de Hayao Miyazaki, pour les enfants, ados, familles, grand public. Tarif cinéma.

15h30 17h Venez cuisiner autour du livre de recettes du studio Ghibli ! pour ados et familles, gratuit sur inscription atlas24@ouvaton.org

15h30 18h démonstration de tissage, rencontre avec une licière.

17h 18h Dégustation des préparations des ados

18h 20h Projection du documentaire TOKYO -AUBUSSON, Le voyage en tapisserie de Hayao Miyazaki et rencontre avec Sonia Moumen et Richard Coconnier, co-auteurs du documentaire. .

Cinéma et salle des fêtes Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 60 74 17 contact@metiersdartperigord.fr

English : Un après-midi autour de TOKYO -AUBUSSON, Le voyage en tapisserie de Hayao Miyazaki

A program combining animated films and documentaries, arts and crafts and cooking workshops, around a documentary in the form of a sensitive and dreamlike account of the creation in Aubusson of 5 monumental tapestries inspired by images from emblematic films by Japan?s greatest animator

