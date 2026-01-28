Un après-midi avec Brigitte Bardot Place Dinan Le Croisic

Un après-midi avec Brigitte Bardot

Projection de deux films

15h Bardot documentaire en séance unique

De Alain Berliner, Elora Thevenet avec Brigitte Bardot, Christian Ardan, Frédérique Bel

Jamais vraiment dans une case, muse de cinéastes finissant par sacrifier tout à la cause animale, Brigitte Bardot est une femme libre mais sans doute incomprise. Bardot revient sur les aspects si contradictoires de sa vie ; de sa carrière artistique légendaire à sa célèbre fondation. Elle qui bouscula l’image des femmes et fut en avance sur la conscience écologique et le bien-être animal qui semblent, enfin, pour tous une évidence. Une réflexion croisée sur ce que signifie être une femme artiste, une femme libre et parfois en avance sur son temps.

16h30 Entracte avec gourmandises

17h30 Vie privée

Par Louis Malle, Jean-Paul Rappeneau avec Brigitte Bardot, Marcello Mastroianni, Nicolas Bataille

Jill, sublime danseuse de la bourgeoisie genevoise tombe secrètement amoureuse de Fabio, le mari de sa meilleure amie, Carla. Fabio est éditeur, homme de lettres et de théâtre. Pour fuir cet amour impossible, Jill se rend à Paris où elle devient top model puis vedette de cinéma. Harcelée par les paparazzi et le public, adorée puis honnie, elle perd le contrôle de sa vie personnelle et sentimentale. Son existence devient un enfer de plus en plus étouffant.



Réservations ouvertes à partir du lundi 26 février sur www.cinemalehublot.com et au cinéma aux horaires des séances. .

Place Dinan Cinéma Le Hublot Le Croisic 44510 Loire-Atlantique

