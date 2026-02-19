Un après-midi avec Hannah Arendt Le Repère Jeunesse Aix-en-Provence

Un après-midi avec Hannah Arendt

Mercredi 25 mars 2026 de 15h à 20h. Le Repère Jeunesse 37 bis boulevard Aristide Briand Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Un après-midi pour en apprendre plus sur la philosophe Hannah Arendt à travers des évènements transversaux.

Que pouvons-nous encore apprendre aujourd’hui de la célèbre penseuse politique Hannah Arendt?



De novembre à décembre 2025, le projet participatif de cartes postales Dear Hannah… a réuni différentes générations en Allemagne et en France autour de trois citations illustrées de Hannah Arendt. Ces citations ont servi de points de départs à des réflexions et à des discussions, invitant les participant.e.s à formuler leurs propres pensées, mises par écrit sur des cartes postales prévues à cet effet.



A l’occasion du 120ème anniversaire de la naissance de Hannah Arendt en 2026, un temps fort lui sera consacré au printemps à Aix-en-Provence. De manière accessible, nous souhaitons nous confronter à la richesse et à l’actualité de la pensée de Hannah Arendt. A cette occasion, nous proposons, le temps d’un après-midi, plusieurs formats de rencontres destinées à susciter la réflexion et à encourager la participation.



// Programme /

15h Vernissage et rencontre autour des cartes postales exposées: Dear Hannah… Chère Hannah… . Un échange de lettres avec Hannah Arendt.

15h-15h45: Atelier philo avec le collectif des Philosophes Publics (1ère session). Pourquoi lire Hannah Arendt aujourd’hui encore?



Dans le cadre de l’après-midi Liebe Hannah … deux ateliers de philosophie offrent un espace de discussion ouvert afin d’approfondir ensemble certaines des idées centrales de la penseuse politique et philosophe.

L’atelier est proposé par le collectif Philosophes publics. Un intérêt particulier est accordé aux questions de la vérité, du mal et de la possibilité d’initier par l’action et la parole la nouveauté dans le monde.

Pour cela, seront tiré au sort une question ou un problème que le groupe débattra dans la pluralité des voix. Les participant·e·s apporteron également des extraits de la philosophie d’Arendt, qui pourront alors nourrir les discussions et éclairer ce que nous chercherons à penser ensemble.



Participation gratuite Sur inscription aucune connaissance linguistique ni expérience philosophique préalable n’est requise. Le nombre de participants étant limité, une inscription préalable est indispensable !



16h-16h45: Atelier philo avec le collectif des Philosophes Publics (2ème session). Pourquoi lire Hannah Arendt aujourd’hui encore?

Participation gratuite Sur inscription aucune connaissance linguistique ni expérience philosophique préalable n’est requise.

Le nombre de participants étant limité, une inscription préalable est indispensable !



17h-17h45: Lecture performance Dear Hannah… Chère Hannah… avec les étudiantes et les étudiants du Département d’Etudes Germaniques d’Aix-Marseille Université. Suivi d’un apéritif dînatoire



18h30 Table ronde (en coopération avec Sciences-Po Aix) Notre abécédaire de Hannah Arendt, avec Maike Weisspflug (politologue, Allemagne) et Fanny Lederlin (philosophe).



Une coopération entre l’Office Franco-Allemand d’échanges universitaires (DAAD), Aix-Marseille Université, le Centre Franco-Allemand de Provence, le Goethe-Institut Marseille, Sciences-Po et avec le soutien du Fonds Citoyen Franco-Allemand .

Le Repère Jeunesse 37 bis boulevard Aristide Briand Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 21 29 12 info@cfaprovence.com

English :

An afternoon to learn more about the philosopher Hannah Arendt through cross-disciplinary events.

