Un après-midi avec les abeilles Nexon

Un après-midi avec les abeilles

Médiathèque Nexon Haute-Vienne

Rendez-vous à la médiathèque, pour partir avec Audric à la découverte d’insectes méconnus et pourtant essentiels les abeilles sauvages. Le temps d’un après-midi, glissez-vous dans la peau d’une petite abeille ! Dès 7 ans.

Animé par l’Agence régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec le Parc et la communauté de communes Pays de Nexon Monts de Châlus.

Animation organisée dans le cadre du projet européen LIFE WILD BEES Abeilles sauvages

Informations et inscriptions auprès de la médiathèque 05 55 58 33 34 .

Médiathèque Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 33 34

English : Un après-midi avec les abeilles

Join Audric at the mediatheque to discover these little-known yet essential insects: wild bees. For an afternoon, slip into the skin of a little bee! Ages 7 and up.

