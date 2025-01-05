Un après-midi avec Michel Legrand Cinéma La Lanterne Bègles

Tarifs habituels du cinéma

Début : 2025-01-05T14:30:00 – 2025-01-05T19:00:00

Fin : 2025-01-05T14:30:00 – 2025-01-05T19:00:00

Après la séance des Demoiselles de Rochefort, plongez dans la vie et l’oeuvre d’un des plus grands compositeurs de musique de films français. Séances présentées par une bénévole du cinéma, exposition dans le hall du cinéma, playlist musicale spéciale Legrand tout le week-end.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « https://cinemalalanterne.fr/ »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

2 films, 1 karaoké et 1 exposition, en hommage à Michel Legrand cinéma musique