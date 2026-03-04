UN APRÈS-MIDI AVEC RODIN Savigny-en-Véron

UN APRÈS-MIDI AVEC RODIN

80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire

Dimanche 2026-04-26

fin : 2026-04-26

2026-04-26

Cette année Auguste Rodin est à l’honneur au musée. Plongez dans l’univers de l’artiste au fil d’un après-midi et découvrez des œuvres qui viennent questionner les collections du musée. Visite commentée ponctuée de performances chorégraphiques et conférence sont au programme !

15h Visite commentée et dansée en compagnie de Marina Chojnowska, artiste chorégraphique et d’Angèle de Latour, directrice du musée

17h Conférence de François Blanchetière, conservateur en chef du patrimoine au musée d’Orsay

80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 musees@cc-cvl.fr

English :

This year, Auguste Rodin is in the spotlight at the museum. Plunge into the artist?s world over the course of an afternoon and discover works that question the museum?s collections. A guided tour punctuated by choreographic performances and a lecture are on the program!

