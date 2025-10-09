Un après-midi d’animations et de convivialité au cœur du 10e Club seniors Vellefaux Paris
Un après-midi d’animations et de convivialité au cœur du 10e Club seniors Vellefaux Paris jeudi 9 octobre 2025.
Au 66 avenue Claude Vellefaux, venez profiter d’un après-midi riche en découvertes et en rencontres.
Au programme :
- Des stands animés autour du jeu, du bien-être et de la beauté.
- Des espaces d’échanges et d’informations sur vos droits.
- Un accueil convivial et gourmand, pour partager un moment agréable entre habitants.
L’entrée est libre : une belle occasion de se retrouver, de s’informer et de renforcer les liens dans le quartier.
Jeux, bien-être, beauté, informations pratiques et échanges : plusieurs acteurs du 10e vous donnent rendez-vous pour un moment festif et chaleureux, ouvert à toutes et tous.
Le jeudi 09 octobre 2025
de 13h00 à 17h00
gratuit
Inscriptions auprès du club séniors Vellefaux
Tél. 01 53 38 55 39
Public adultes. A partir de 55 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-09T16:00:00+02:00
fin : 2025-10-09T20:00:00+02:00
Date(s) : 2025-10-09T13:00:00+02:00_2025-10-09T17:00:00+02:00
Club seniors Vellefaux 66, avenue Claude Vellefaux 75010 Paris
https://www.paris.fr/seniors-a-paris