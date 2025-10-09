Un après-midi d’animations et de convivialité au cœur du 10e Club seniors Vellefaux Paris

Au 66 avenue Claude Vellefaux, venez profiter d’un après-midi riche en découvertes et en rencontres.

Au programme :

Des stands animés autour du jeu, du bien-être et de la beauté.

Des espaces d'échanges et d'informations sur vos droits.

Un accueil convivial et gourmand, pour partager un moment agréable entre habitants.

L’entrée est libre : une belle occasion de se retrouver, de s’informer et de renforcer les liens dans le quartier.

Jeux, bien-être, beauté, informations pratiques et échanges : plusieurs acteurs du 10e vous donnent rendez-vous pour un moment festif et chaleureux, ouvert à toutes et tous.

Le jeudi 09 octobre 2025

de 13h00 à 17h00

gratuit

Inscriptions auprès du club séniors Vellefaux

Tél. 01 53 38 55 39

Public adultes. A partir de 55 ans.

Club seniors Vellefaux 66, avenue Claude Vellefaux 75010 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris