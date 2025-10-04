Un après-midi de folie à la Médiathèque Médiathèque de Féchain Féchain

Entrée gratuite

Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Un samedi après-midi pour partager un moment en famille. La Médiathèque vous propose des ateliers ludiques de scrapbooking, de résine, de tricot, des jeux de société pour petits et grands…

Médiathèque de Féchain 34 rue Louis Chantreau, Féchain Féchain 59247 Nord Hauts-de-France 03 27 99 65 33 https://www.fechain.fr/La-bibliotheque-23.html https://www.facebook.com/MediathequeMunicipaledeFechain?locale=fr_FR

