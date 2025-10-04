Un après-midi de jeux pour petits et grands Bibliothèque Le Chat Pitre de Verel Pragondran Verel-Pragondran

Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T14:30:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T14:30:00

La ludothèque du SICSAL s’invite à la Bibliothèque « Le Chat Pitre » pour un après-midi de jeux !

Des jeux pour les petits, des jeux pour les plus grands, des jeux à partager tous ensemble, il y en aura pour tous les goûts !

Moments de fous-rires garantis !

Bibliothèque Le Chat Pitre de Verel Pragondran 37 place de l’Eglise Verel pragondran Verel-Pragondran 73230 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes https://bibliotheque-verel-pragondran.fr/ Bibliothèque Municipale Le Chat Pitre

37 place de l’Eglise

73230 Verel Pragondran Salle du Rez de jardin

