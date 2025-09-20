Un après-midi de projection 3D avec le Stéréo-club français Médiathèque du patrimoine et de la photographie (MPP) Charenton-le-Pont

Un après-midi de projection 3D avec le Stéréo-club français Samedi 20 septembre, 14h30, 16h00 Médiathèque du patrimoine et de la photographie (MPP) Val-de-Marne

séances à 14h30 et 16h00

Un après-midi de projection de films et photos en 3D sur le thème de l’architecture animé par le Stéréo-Club Français dans l’auditorium de la MPP :

– Notre-Dame,

– La Sainte-Chapelle,

– Le palais du Facteur Cheval,

– Oradour (patrimoine en ruine).

Une séance à 14h30 et une à 16h, le samedi 20.

Médiathèque du patrimoine et de la photographie (MPP) 11 rue du Séminaire de Conflans 94220 Charenton-Pont Charenton-le-Pont 94220 Val-de-Marne Île-de-France +33 (0)1 40 15 76 57 https://mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr La médiathèque du patrimoine et de la photographie (MPP) a pour mission de collecter et constituer, classer et conserver, étudier, communiquer et valoriser :

– les archives et la documentation de l’administration des Monuments historiques (patrimoine monumental, mobilier et archéologique),

– le patrimoine photographique de l’État, riche de vingt millions de phototypes (négatifs et tirages) remontant aux origines de la photographie. Libre

Projection de films et photos en 3D

© Stéréo-club français