Un après-midi d’été avec Shakespeare La Ferme aux arts Beaumont-sur-Grosne dimanche 21 juin 2026.

Beaumont-sur-Grosne

Un après-midi d’été avec Shakespeare

La Ferme aux arts 4 Place de l’église Beaumont-sur-Grosne Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Créé sous l’impulsion de la flûtiste à bec Marion Fermé en 2013, The Theater of Music est un ensemble de musique baroque dédié à l’exploration du répertoire anglais du XVIIe siècle. Réunis par une passion commune pour la musique ancienne, le théâtre et les pratiques historiques d’interprétation, les musiciens de l’ensemble développent un travail de recherche et de création autour d’œuvres rares ou inédites, en redonnant vie à tout un pan du patrimoine musical anglais.

Depuis sa création, le projet “An Evening at the Theatre” n’a cessé d’évoluer à travers concerts, enregistrements et collaborations artistiques en France comme à l’international. L’ensemble a notamment été accueilli en résidence à la Cité de la Voix de Vézelay et s’est produit aussi bien dans des salles de concert que lors de bals historiques en Angleterre et à Paris.

Le premier disque officiel de l’ensemble, An Evening at the Theatre, paru chez le label Ramée/Outhere, a reçu un accueil enthousiaste de la presse internationale. Il a également été diffusé sur plusieurs grandes radios européennes, parmi lesquelles France Musique, la RAI 3 et Radio Berlin Brandenburg en 2022, confirmant l’originalité et la singularité artistique du projet.

Nous vous invitons à réserver votre place comme d’habitude par mail à dotation.jpfouchecourt@gmail.com ou par SMS au 06 43 81 28 39 ou directement en ligne.

Chacun est libre de sa participation à nos manifestations.

Reconnu d’utilité générale. le fonds de dotation Jean-Paul Fouchécourt peut recevoir des dons de particuliers qui donnent droit à une réduction d’impôt sur le revenu (IRPP) à hauteur de 66% du montant des versements, dans la limite de 20% du revenu imposable. .

La Ferme aux arts 4 Place de l’église Beaumont-sur-Grosne 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 81 28 39 dotation.jpfouchecourt@gmail.com

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English : Un après-midi d’été avec Shakespeare

L’événement Un après-midi d’été avec Shakespeare Beaumont-sur-Grosne a été mis à jour le 2026-06-09 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne