Un après-midi jeux vidéo à la Bibliothèque de la Cité, Bibliothèque de la Cité, Genève

Un après-midi jeux vidéo à la Bibliothèque de la Cité Mercredi 18 février, 15h00 Bibliothèque de la Cité

Gratuit

Début : 2026-02-18T15:00:00+01:00 – 2026-02-18T18:00:00+01:00

Fin : 2026-02-18T15:00:00+01:00 – 2026-02-18T18:00:00+01:00

Un après-midi à l’Espace le 4e pour venir tester des jeux vidéo ! C’est l’occasion de découvrir des titres insolites, de coopérer ou d’affronter d’autres personnes, ou de toucher une manette pour la première fois. Pour tous niveaux, sans inscription, venez à l’heure que vous souhaitez !

Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève 1204 http://www.bm-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.bm-geneve.ch/notice?id=h%3A%3A40068432-ac53-4d12-8740-33e14e70f05c&locale=fr »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-cite/

