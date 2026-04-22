Un après-midi Nature-Sport pour toute la famille Le Bugue
Un après-midi Nature-Sport pour toute la famille Le Bugue dimanche 3 mai 2026.
Le Bugue
Un après-midi Nature-Sport pour toute la famille
Près de la Vézère Le Bugue Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 14:00:00
fin : 2026-05-03 17:00:00
Date(s) :
2026-05-03
14h-17h. Animations pour toute la famille (grimpe d’arbre, tir à la carabine, golf, poney, tir à l’arc, roller, vélos électriques, sports collectifs). Gratuit
Enez profiter d’un moment convivial en plein air avec de nombreuses activités pour petits et grands
Structure gonflable & jeux en bois
Grimpe d’arbre
Tir à la carabine
Golf
Poney
Tir à l’arc
Roller
Vélos électriques
Sports collectifs
Une belle occasion de bouger, s’amuser et partager un moment en famille dans la nature ! .
Près de la Vézère Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 75 80
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English :
2pm-5pm. Activities for the whole family (tree climbing, rifle shooting, golf, pony, archery, rollerblading, electric bikes, team sports). Free
L’événement Un après-midi Nature-Sport pour toute la famille Le Bugue a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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