Le Bugue

Un après-midi Nature-Sport pour toute la famille

Près de la Vézère Le Bugue Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 14:00:00

fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :

2026-05-03

14h-17h. Animations pour toute la famille (grimpe d’arbre, tir à la carabine, golf, poney, tir à l’arc, roller, vélos électriques, sports collectifs). Gratuit

Enez profiter d’un moment convivial en plein air avec de nombreuses activités pour petits et grands

Structure gonflable & jeux en bois

Grimpe d’arbre

Tir à la carabine

Golf

Poney

Tir à l’arc

Roller

Vélos électriques

Sports collectifs

Une belle occasion de bouger, s’amuser et partager un moment en famille dans la nature ! .

Près de la Vézère Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 75 80

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English :

2pm-5pm. Activities for the whole family (tree climbing, rifle shooting, golf, pony, archery, rollerblading, electric bikes, team sports). Free

L’événement Un après-midi Nature-Sport pour toute la famille Le Bugue a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère