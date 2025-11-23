Un après midi pour prendre soin de soi Marche active & yoga en forêt Haguenau

Un après midi pour prendre soin de soi Marche active & yoga en forêt

Remettez de la chaleur dans votre corps et votre coeur ! Rejoignez-moi en forêt de Haguenau pour une pratique de marche active et yoga en forêt.

Nous marcherons de différentes manières, engagerons du mouvement dans le corps, pratiquerons des postures de yoga debout dans une ambiance bienveillante et apaisante.

Nous terminerons la séance par un moment convivial autour d’une boisson chaude et gâteau.

Accessible à tous . .

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 7 45 09 59 88 bea@yogarbre.fr

English :

Warm up your body and heart! Join me in the forest of Haguenau for a practice of active walking and yoga in the forest.

German :

Bringen Sie wieder Wärme in Ihren Körper und Ihr Herz! Treffen Sie mich im Wald von Haguenau für eine Praxis aus aktivem Wandern und Yoga im Wald.

Italiano :

Riportate un po’ di calore nel vostro corpo e nel vostro cuore! Unitevi a me nella foresta di Haguenau per una camminata attiva e uno yoga nella foresta.

Espanol :

¡Devuelve el calor a tu cuerpo y a tu corazón! Únete a mí en el bosque de Haguenau para practicar senderismo activo y yoga en el bosque.

