Un après-midi PUZZLES avec le BAVARDOU à la MARPA de Lauzès Lauzès

Un après-midi PUZZLES avec le BAVARDOU à la MARPA de Lauzès
118 chemin de la Croix Haute Lauzès Lot
Gratuit
Début : 2025-10-28 15:00:00
fin : 2025-10-28 17:00:00
2025-10-28
Depuis peu, la MARPA de Lauzès et le Bavardou (café associatif, lieu convivial qui organise des animations culturelles et soirées, localisé à St-Cernin) ont fait naître un partenariat permettant de faire vivre aux résidents de la MARPA et bénévoles de l’association le Bavardou, des après-midis de partage hors du commun.
Après un après-midi vinyles , c’est au tour des puzzles de faire leur entrée !
118 chemin de la Croix Haute Lauzès 46360 Lot Occitanie +33 5 65 24 20 60
English :
Recently, the MARPA de Lauzès and the Bavardou (an association café in St-Cernin that organizes cultural and evening events) formed a partnership to enable MARPA residents and Bavardou volunteers to enjoy afternoons of extraordinary sharing.
After an afternoon of vinyl, it was now the turn of puzzles!
German :
Die MARPA Lauzès und Le Bavardou (ein Vereinscafé in St-Cernin, das kulturelle und abendliche Veranstaltungen organisiert) haben eine Partnerschaft ins Leben gerufen, die den Bewohnern der MARPA und den Freiwilligen des Vereins Le Bavardou außergewöhnliche Nachmittage des Austauschs ermöglicht.
Nach einem Vinyl-Nachmittag waren nun die Puzzles an der Reihe!
Italiano :
Di recente, il MARPA di Lauzès e il Bavardou (un caffè associativo di St-Cernin che organizza eventi culturali e serali) hanno dato vita a una collaborazione per consentire ai residenti del MARPA e ai volontari dell’associazione Bavardou di trascorrere pomeriggi di straordinaria condivisione.
Dopo un pomeriggio dedicato ai dischi in vinile, è stata la volta dei puzzle!
Espanol :
Recientemente, el MARPA de Lauzès y el Bavardou (café asociativo de St-Cernin que organiza actividades culturales y veladas) han establecido una colaboración para que los residentes del MARPA y los voluntarios de la asociación Bavardou disfruten de tardes de extraordinaria convivencia.
Tras una tarde de discos de vinilo, llegó el turno de los rompecabezas
