Un après-midi spécial Halloween Rue de la Fraternité Monsempron-Libos

Un après-midi spécial Halloween Rue de la Fraternité Monsempron-Libos vendredi 31 octobre 2025.

Un après-midi spécial Halloween

Rue de la Fraternité Cinéma Le Liberty Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Une journée pour frissonner en famille avec Les Fées sorcières à 10h30. A 14h30 Kiki la petite sorcière suivie d’un goûter d’Halloween fait par les enfants du Foulon.

Une journée pour frissonner en famille avec Les Fées sorcières à 10h30. A 14h30 Kiki la petite sorcière suivie d’un goûter d’Halloween fait par les enfants du Foulon. .

Rue de la Fraternité Cinéma Le Liberty Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20 cine-liberty@wanadoo.fr

English : Un après-midi spécial Halloween

A day of thrills for the whole family with The Witch Fairies at 10:30 a.m. At 2:30 p.m. Kiki’s Delivery Service followed by a Halloween snack made by the children of Foulon.

German : Un après-midi spécial Halloween

Ein Tag zum Gruseln für die ganze Familie mit Les Fées sorcières (Die Hexenfeen) um 10:30 Uhr. Um 14:30 Uhr Kiki die kleine Hexe , gefolgt von einem Halloween-Snack, der von den Kindern des Foulon gemacht wurde.

Italiano :

Una giornata emozionante per le famiglie con Les Fées sorcières alle 10.30. Alle 14.30 Kiki la streghetta , seguita da una merenda di Halloween preparata dai bambini di Le Foulon.

Espanol : Un après-midi spécial Halloween

Un emocionante día en familia con Les Fées sorcières a las 10.30 h. A las 14.30 h, Kiki la pequeña bruja seguida de una merienda de Halloween elaborada por los niños de Le Foulon.

L’événement Un après-midi spécial Halloween Monsempron-Libos a été mis à jour le 2025-10-14 par OT Fumel Vallée du Lot