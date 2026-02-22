UN ART DE FAMILLE !

Quarante Hérault

Approfondissez votre découverte des expositions et des artistes en famille avec des activités et ateliers aux thèmes originaux ou ateliers de techniques artistiques telles que la peinture, le dessin, le collage…

Le centre d’Arts et du Patrimoine abrite des dispositifs ayant pour objectif de valoriser pleinement les activités du service éducatif et du patrimoine tout en développant une programmation ambitieuse autour des arts plastiques et de l’art contemporain.

Vacances scolaires d’hiver

• Le 5 mars Autour du carnaval et des clowns verts de Valérie du Chénéet Régis Pinault, parents et enfants réaliseront un accessoire de déguisement.

Dès 5 ans accompagné d’un adulte, sur réservation, places limitées.

• Le 6 mars Lightpainting ! Expérimentez une technique de photographie amusante en famille dessinez avec la lumière.

Dès 5 ans accompagné d’un adulte, sur réservation, places limitées.

Vacances scolaires de printemps

• Le 28 avril de 10h à 12h Composition découpée

10h00-12h00 Laissez-vous inspirer par les compositions de Valérie du Chéné et découvrez la technique des papiers découpés d’Henri Matisse, un artiste qu’elle affectionne.

Dès 5 ans accompagné d’un adulte, sur réservation, places limitées.

• Le 28 avril de 14h à 16h Nuancier en poésie

Élaborer délicatement son propre jeu de couleurs aux touches de gouache recherchées. Choisir ses mots en les découpant dans les livres et le nuancier en poésie prend forme.

Dès 5 ans accompagné d’un adulte, sur réservation, places limitées.

Dès 5 ans accompagné d’un adulte .

Quarante 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 25 domaine.roueire@cc-sud-herault.fr

English :

Discover the exhibitions and artists in greater depth with your family, with activities and workshops on original themes or artistic techniques such as painting, drawing, collage…

