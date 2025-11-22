UN ARTISTE, UN LIVRE – LA SCENE PARISIENNE – SALLE 2 Paris

UN ARTISTE, UN LIVRE Début : 2025-11-22 à 16:30. Tarif : – euros.

UN ARTISTE, UN LIVRE, YVAN LEBOLOC’H La Scène Parisienne vous invite chaque mois à venir découvrir un artiste différent, lors de la lecture d’un livre ou un recueil de textes. Carte blanche lui a été donnée pour choisir une œuvre qu’il a souhaité partager avec vous, selon son goût, sa sensibilité, ses engagements… C’est aussi l’opportunité rare d’un échange unique avec l’artiste, lors du question-réponse qui suivra la lecture.Invité du mois de novembre, Yvan Leboloc’h nous emporte dans l’univers, la gouaille et la réalité d’une toute autre époque : celle contée par le grand Michel Audiard dans Le p’tit cheval de retour . L’acteur et créateur de Caméra Café est actuellement en tournage et sillonne depuis de nombreuses années les scènes de France avec son groupe de musique gitane Ma guitare s’appelle revient . Rendez-vous est pris !

LA SCENE PARISIENNE – SALLE 2 34, RUE RICHER 75009 Paris 75