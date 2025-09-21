Un atelier au service du patrimoine Bibliothèque d’étude et du patrimoine Grenoble

Un atelier au service du patrimoine Bibliothèque d’étude et du patrimoine Grenoble dimanche 21 septembre 2025.

Un atelier au service du patrimoine Dimanche 21 septembre, 10h00, 11h00, 13h00, 16h00 Bibliothèque d’étude et du patrimoine Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T10:45:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:45:00

L’atelier de reliure et de restauration de la bibliothèque préserve le patrimoine écrit et graphique. Découvrez les techniques et savoir-faire des métiers de relieur et de restaurateur qui n’ont cessé d’évoluer depuis 150 ans.

Pour des raisons de conservation, les sacs devront être déposés au vestiaire avant la visite.

Bibliothèque d’étude et du patrimoine 12 Boulevard Maréchal Lyautey, 38000 Grenoble, France Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476862100 https://bm-grenoble.fr/bibliotheque-detude-et-du-patrimoine.aspx [{« type »: « phone », « value »: « 04 76 86 21 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://bm-grenoble.fr/accueil-portal.aspx »}] La bibliothèque est construite sur un terrain de 1700 m² selon un plan rectangulaire avec une des extrémités en arrondi tandis que l’autre présente une façade aveugle. Elle est couverte d’un toit terrasse. Cet édifice en béton armé est porté par 326 pieux moulés dans le sol, de 12 à 14 mètres de longueur. Les sous-sols sont occupés par les locaux techniques. Au rez-de-chaussée, se trouve le grand hall d’accueil. Les 4 étages suivants (1, 2, 3 et 4) abritent les 33 kms de rayonnage du silo (lieu de stockage des livres). Le 5e étage est dévolu en partie aux dépôts ainsi qu’à la consultation. La grande salle pour le public (capacité de 250 places) partage le 6e étage avec le service administratif. Il existe un 7e étage pour des bureaux et des loges. Au total, la bibliothèque conserve dans ses murs 800 000 ouvrages. Tram A et C : arrêt Chavant. Bus C1, C4, 18 : arrêt Chavant. Parkings payants à proximité / Pistes cyclables.

L’atelier de reliure et de restauration de la bibliothèque préserve le patrimoine écrit et graphique. Découvrez les techniques et savoir-faire des métiers de relieur et de restaurateur qui n’ont 150 …

©bibliothèque municipale, Ville de Grenoble