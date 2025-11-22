Un atelier d’apprentissage du dessin et de la peinture Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS

« Le son en image »

Un atelier d’apprentissage du dessin et de la peinture à travers une thématique originale.

Le chant, la musique, le cri, la parole peuvent être représentés en image. À nous de découvrir comment !

Instruments, partitions, musiciens, texte ou même abstraction, toutes les idées sont les bienvenues. Et votre imaginaire prendra forme sur le papier…

Ce temps de création artisanale vous est proposé par Marie qui vous guidera dans cette exploration.

Atelier est ouvert à tous niveaux.

Le samedi 22 novembre 2025

de 10h00 à 12h00

gratuit

Réservation obligatoire à l’adresse suivante : maison.asso.11@paris.fr

Public jeunes et adultes.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault 75011 PARIS

+33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR