Un atelier de correspondance pour raconter son quartier – La Pente Douce La Pente Douce Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-12 16:30 – 19:30

Gratuit : oui Tout public

Dans le cadre de sa résidence artistique Traverses (Chemins de) sur les quartiers Contrie-Dervallières-Zola, la compagnie de théâtre La Réciproque propose des ateliers de correspondance aux habitant·es pour raconter leur quartier.Une médiatrice et un·e artiste seront à vos côtés pour écrire une carte postale à un·e autre habitant·e du quartier à partir de cette phrase simple : »Toi qui vis près de moi et à qui je n’aurais jamais eu l’occasion d’écrire, j’aimerais te dire, te raconter… »Une porte d’entrée pour apprendre à découvrir son environnement, le regarder autrement mais aussi faire du lien entre les habitant·es, associations et acteur·ices locaux.Ces cartes prendront la forme de correspondances entre habitant·es des quartiers voisins et serviront également de matière pour une création théâtrale qui sera présentée lors d’évènements festifs au mois de Juin.Retrouvez-nous le jeudi 12 février à La Pente Douce de 16h30 à 19h30 pour écrire, échanger, discuter, et assister à un match de Boule nantaise à l’occasion de la coupe du monde 2026 !Pour plus d’informations et pour suivre nos actions, n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse residence.traverses@gmail.com et à nous suivre sur Instagram (@résidence_traverses).

La Pente Douce Nantes 44100



Afficher la carte du lieu La Pente Douce et trouvez le meilleur itinéraire

