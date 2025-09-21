Un atelier de Daf en famille: la mélodie persane Musée d’Art et de Culture Soufis MTO Chatou

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T14:45:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T14:45:00

Initiation en famille au daf, instrument à percussion, né dans la Perse ancienne et souvent cité dans la poésie soufie. Un instrument est prêté à chaque participant.

Une expérience sensorielle, ludique et unique pour vibrer en famille !

Musée d'Art et de Culture Soufis MTO 6 avenue de Tilleuls 78400 Chatou Chatou 78400 Les Hauts de Chatou Yvelines Île-de-France 01 84 75 36 30 https://www.macsmto.fr/ RER A Chatou Croissy, Parking sur l'île des impressionnistes

