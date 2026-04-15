Un atelier d’improvisation au Théâtre de la Concorde ! Théâtre de la Concorde Paris

Cet atelier propose d’explorer, par le jeu théâtral et l’improvisation, les héritages qui nous traversent : familiaux, culturels ou personnels.

À partir de souvenirs, d’images ou de situations imaginées, les participants seront invités à transformer ces traces du passé en matière scénique vivante. Par le jeu collectif et l’expérimentation, il s’agira de questionner ce que nous recevons, ce que nous conservons et ce que nous choisissons, à notre tour, de transmettre.

Un moment de création et de partage pour faire émerger des récits sensibles et découvrir comment l’intime peut devenir une expérience collective.

Cet atelier est proposé par la comédienne et metteuse en scène Elsa Jauberty.

Nos histoires personnelles sont faites de souvenirs, de gestes transmis, de récits familiaux et de cultures qui nous traversent parfois sans que nous en ayons pleinement conscience. À travers l’improvisation théâtrale, cet atelier invite chacun à explorer ces héritages multiples et à les transformer en matière vivante, pour mieux comprendre ce que nous recevons, ce que nous faisons évoluer et ce que nous choisissons de transmettre. Et si nos souvenirs devenaient matière à jouer ?

Le mercredi 15 avril 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-15T21:00:00+02:00

fin : 2026-04-15T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-15T18:00:00+02:00_2026-04-15T20:00:00+02:00

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

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