Un atelier éco-créatif labellisé par l’ADEME dans le cadre de la SERD 2025. Cambremer

Un atelier éco-créatif labellisé par l’ADEME dans le cadre de la SERD 2025.

1 Place de l’Eglise Cambremer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 09:30:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

L’atelier Les Samedis Durables Upcycling & Papier Mâché , porté par l’artiste éco-créative Véronique Chambeau, vient d’être labellisé par l’ADEME dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD 2025).

QUOI ?

Un atelier en deux temps

Accueil & échange autour de votre objet

Vous venez avec un objet abîmé ou inutilisable, et nous voyons ensemble comment lui donner une seconde vie.

Atelier pratique

Vous réparez, transformez ou réinventez votre objet grâce aux techniques de papier mâché, de récupération et d’upcycling.

POUR QUI ?

Familles les enfants repartent avec leur création, les parents avec une expérience partagée.

Jeunes & ados pas besoin de savoir dessiner, chacun invente son style.

Adultes & curieux apportez un objet qui vous tient à cœur et explorez des solutions créatives pour le sauver des déchets.

Professionnels (écoles, associations, structures sociales) possibilité d’inspiration pour de futurs projets collectifs autour de la réduction des déchets.

QUAND ?

Le 29 novembre, dernier samedi du mois, à partir de 9h30.

Atelier en petit groupe 5 à 6 participant·e·s maximum

(sur inscription selon la taille des objets).

PARTICIPATION LIBRE ET CONSCIENTE

Pour que chacun puisse participer, sans barrière financière.

La contribution, libre selon les moyens de chacun, soutient

– le matériel,

– le temps d’animation,

– le fonctionnement de l’atelier.

Un atelier fondé sur la confiance, le partage et la réduction des déchets. .

1 Place de l’Eglise Cambremer 14340 Calvados Normandie +33 6 76 78 59 55 veronique.chambeau@gmail.com

English : Un atelier éco-créatif labellisé par l’ADEME dans le cadre de la SERD 2025.

The workshop Les Samedis Durables Upcycling & Papier Mâché , led by eco-creative artist Véronique Chambeau, has just been approved by ADEME as part of the European Week for Waste Reduction (SERD 2025).

German : Un atelier éco-créatif labellisé par l’ADEME dans le cadre de la SERD 2025.

Der Workshop Les Samedis Durables: Upcycling & Papier Mâché , der von der öko-kreativen Künstlerin Véronique Chambeau geleitet wird, wurde von der ADEME im Rahmen der Europäischen Woche zur Abfallvermeidung (SERD 2025) mit einem Label ausgezeichnet.

Italiano :

Il workshop Sustainable Saturdays: Upcycling & Papier Mâché , tenuto dall’artista eco-creativa Véronique Chambeau, è stato appena approvato dall’ADEME come parte della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR 2025).

Espanol :

El taller Sábados sostenibles: Upcycling & Papier Mâché , dirigido por la artista eco-creativa Véronique Chambeau, acaba de ser aprobado por la ADEME en el marco de la Semana Europea de la Prevención de Residuos (SEMR 2025).

L’événement Un atelier éco-créatif labellisé par l’ADEME dans le cadre de la SERD 2025. Cambremer a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Lisieux Normandie Tourisme