Un atelier entre anthropologie et pratique artistique Théâtre de la Concorde Paris

Quels sont nos héritages ? Comment nos héritages familiaux, sociaux, économiques, culturels, politiques façonnent nos regards et nos représentations ? Questionner l’héritage c’est faire discuter le passé, le présent et l’avenir : ce que nous avons reçu, ce que nous transmettons et ce qui va se poursuivre après nous, d’un point de vue individuel et collectif.

Dans cet atelier participatif, l’association Ethnoart vous invite à partager vos savoirs et vos expériences pour mettre en lumière les enjeux de tradition et d’appropriation des héritages matériels et immatériels. L’artiste Marie Hébert propose de produire une courte forme artistique à partir d’un objet lié à une histoire personnelle apporté par les participant.e.s.

Que nous racontent ces objets en dehors de leur utilisation quotidienne ? Et si les objets prenaient la parole ? A l’aide de la pratique du théâtre d’objet, ce projet fait sortir les objets de leur logique utilitaire pour les faire entrer dans une logique poétique où leur pouvoir d’évocation se déploie.

Cet atelier, pensé comme une expérimentation, permet au tout public de découvrir l’anthropologie : une collaboration entre ethnologue, anthropologue et artiste, entre le Théâtre de la Concorde et Ethnoart pour imaginer un temps de sciences humaines et sociales et de création artistique.

À propos

Ethnoart est une équipe de médiatrices scientifiques, d’anthropologues et d’artistes engagé.e.s. Leur objectif est de permettre à chacun.e de faire un pas de côté et de développer son esprit critique en s’appropriant les méthodes et connaissances des sciences humaines et sociales et plus particulièrement de l’anthropologie sociale et culturelle. En conjuguant apports scientifiques, expérimentation des méthodes de l’ethnographie et recours aux pratiques artistiques, l’association invite chacun.e à questionner son vécu par la découverte d’une diversité de points de vue.

Marie Hébert est une artiste francilienne, comédienne, marionnettiste et scénographe. Elle joue et collabore dans de nombreux spectacles et mène des actions culturelles auprès de différents publics (apprenants sociaux linguistiques, scolaires, personnes en situation de handicap).

Héritages familiaux, culturels, sociaux ou symboliques façonnent nos regards, nos gestes et nos récits, souvent à notre insu. En faisant dialoguer anthropologie et création artistique, cet atelier propose de prendre le temps d’interroger ce que nous avons reçu, ce que nous transformons et ce que nous transmettons. Et si les objets du quotidien, chargés d’histoires intimes et collectives, permettaient de penser ensemble le lien entre passé, présent et avenir ?

Le samedi 25 avril 2026

de 15h00 à 18h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

