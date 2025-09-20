Un atelier ludique au Foyer Jeunes Travailleurs Guy IV ! Foyer Jeunes Travailleurs Montbrison

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

En moyenne, en France nous émettons autour de 9,5 tonnes de CO2e par an. Pour atteindre les objectifs fixés par les Accords de Paris, nous devons diviser notre empreinte carbone par 5 pour atteindre les 2 tonnes. Cet atelier «2 tonnes» immersif et ludique a pour but de vous donner les moyens de comprendre et d’agir pour mettre en œuvre une transition écologique réaliste pour un futur vivable. Découvrez des solutions concrètes et activables à différents niveaux. Inscriptions obligatoires avant le 12 septembre

Foyer Jeunes Travailleurs 7 rue Marguerite Fournier 42600 Montbrison Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

