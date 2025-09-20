Un atelier ludique au Foyer Jeunes Travailleurs Guy IV Journées Européennes du patrimoine Foyer Jeunes Travailleurs Montbrison

Un atelier ludique au Foyer Jeunes Travailleurs Guy IV Journées Européennes du patrimoine Foyer Jeunes Travailleurs Montbrison samedi 20 septembre 2025.

Un atelier ludique au Foyer Jeunes Travailleurs Guy IV Journées Européennes du patrimoine

Foyer Jeunes Travailleurs 7 rue Marguerite Fournier Montbrison Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Cet atelier 2 tonnes immersif et ludique a pour but de vous donner les moyens de comprendre et d’agir pour mettre en œuvre une transition écologique réaliste pour un futur vivable. Découvrez des solutions concrètes et activables à différents niveaux.

.

Foyer Jeunes Travailleurs 7 rue Marguerite Fournier Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 96 08 69

English : Un atelier ludique au Foyer Jeunes Travailleurs Guy IV Journées Européennes du patrimoine

This immersive, fun « 2-tonne » workshop is designed to give you the means to understand and take action to implement a realistic ecological transition for a liveable future. Discover concrete solutions that can be activated at different levels.

German : Un atelier ludique au Foyer Jeunes Travailleurs Guy IV Journées Européennes du patrimoine

Dieser immersive und spielerische « 2-Tonnen-Workshop » soll Ihnen die Mittel an die Hand geben, um zu verstehen und zu handeln, wie Sie einen realistischen ökologischen Übergang für eine lebenswerte Zukunft umsetzen können. Entdecken Sie konkrete und aktivierbare Lösungen auf verschiedenen Ebenen.

Italiano : Un atelier ludique au Foyer Jeunes Travailleurs Guy IV Journées Européennes du patrimoine

Questo workshop « 2 tonnellate », coinvolgente e divertente, è pensato per darvi i mezzi per comprendere e agire per attuare una transizione ecologica realistica per un futuro vivibile. Scoprite soluzioni pratiche che possono essere attivate a diversi livelli.

Espanol : Un atelier ludique au Foyer Jeunes Travailleurs Guy IV Journées Européennes du patrimoine

Este taller inmersivo y divertido de « 2 toneladas » está diseñado para darte los medios necesarios para comprender y pasar a la acción con el fin de poner en práctica una transición ecológica realista para un futuro habitable. Descubre soluciones concretas que pueden activarse a distintos niveles.

L’événement Un atelier ludique au Foyer Jeunes Travailleurs Guy IV Journées Européennes du patrimoine Montbrison a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme Loire Forez