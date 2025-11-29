Un atelier pas comme les autres ! Médiathèque Françoise Sagan Paris

Dans le cadre de l’exposition Plouf Patatras, en hommage à l’auteur Philippe Corentin, la médiathèque vous propose de participer à un atelier de coloriage de biscuits.

Une activité ludique et gourmande pour les petites mains curieuses. Sur des biscuits artisanaux glacés à la main, les enfants armés de feutres alimentaires aux mille couleurs, rendront leur hommage au célèbre auteur de Zigomar, de Mademoiselle Sauve-qui-peut et bien sûr des Deux goinfres !

L’atelier sera animé par Poupette, la Biscuiterie funky.

Un atelier de coloriage sur biscuits proposé par Poupette

Le samedi 29 novembre 2025

de 10h30 à 12h00

gratuit

Réservation par téléphone, par mail ou directement sur place

Public enfants. A partir de 3 ans.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)

Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)

Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr