Un atelier pour deux Anzin

Un atelier pour deux

1 Esplanade des Rives Créatives de l’Esc Anzin Nord

Début : 2025-11-08 20:00:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Sabine est tout pour Bertrand. Bertrand est tout pour Sabine. Mais voilà il y a Guillaume… Sabine va-t-elle vraiment faire voler en éclat dix-huit ans d’amitié artistique au nom de l’amour ? Un magnifique rôle de femme devant l’éternel dilemme, partir ou rester, face à un homme pétri de mauvaise foi comique et pourtant si attachant. L’étroite complicité quotidienne dans cet Atelier pour deux peut-elle être considérée comme une véritable histoire d’amour même si le sexe en est banni ? Le 8 novembre 2025 à 20h00

Programmé par le Théâtre d’Anzin à la Cité des Congrès Valenciennes 40 .

1 Esplanade des Rives Créatives de l’Esc Anzin 59410 Nord Hauts-de-France +33 3 27 38 01 10

