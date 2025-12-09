UN ATELIER POUR DEUX Carcassonne

33 Rue Courtejaire Carcassonne Aude

Début : 2025-12-09 20:30:00

Cet Atelier pour deux est avant tout le lieu de la créativité, de la complicité artistique et du partage que vivent Sabine et Bertrand. Jusqu’au jour où l’amour frappe à la porte et que tout bascule. La pièce de Laurence Jyl nous propose avec humour des réponses inattendues sur le couple, l’amour et les urgences du temps qui passe. Cette comédie est un souffle de bonheur et de drôlerie.

Durée 1h20

Auteur Laurence JYL

Metteur en scène Jean-Luc MOREAU

Avec Véronique JANNOT, Jean-Luc MOREAU et Emmanuel GUTTIEREZ

33 Rue Courtejaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

English :

Sabine and Bertrand’s « Atelier pour deux » is above all a place of creativity, artistic complicity and sharing. Until the day when love knocks on the door and everything changes. Laurence Jyl?s humorous play offers unexpected answers about relationships, love and the urgency of the passing of time. This comedy is a breath of happiness and fun.

Running time: 1h20

Author Laurence JYL

Director Jean-Luc MOREAU

Starring Véronique JANNOT, Jean-Luc MOREAU and Emmanuel GUTTIEREZ

German :

Dieses « Atelier für zwei » ist vor allem ein Ort der Kreativität, der künstlerischen Komplizenschaft und des Teilens, den Sabine und Bertrand leben. Bis zu dem Tag, an dem die Liebe an die Tür klopft und alles auf den Kopf stellt. Das Stück von Laurence Jyl bietet uns auf humorvolle Weise unerwartete Antworten auf die Frage nach der Partnerschaft, der Liebe und den Dringlichkeiten der Zeit, die vergeht. Diese Komödie ist ein Hauch von Glück und Komik.

Dauer: 1h20

Autor/in: Laurence JYL

Regisseur: Jean-Luc MOREAU

Mit: Véronique JANNOT, Jean-Luc MOREAU und Emmanuel GUTTIEREZ

Italiano :

Questo « studio per due » è innanzitutto un luogo in cui Sabine e Bertrand condividono la loro creatività e complicità artistica. Fino al giorno in cui l’amore bussa alla porta e tutto cambia. La commedia umoristica di Laurence Jyl offre risposte inaspettate sulle relazioni, sull’amore e sull’urgenza del tempo che passa. Questa commedia è una ventata di allegria e umorismo.

Durata: 1 ora e 20 minuti

Autore: Laurence JYL

Regia: Jean-Luc MOREAU

Interpreti Véronique JANNOT, Jean-Luc MOREAU e Emmanuel GUTTIEREZ

Espanol :

Este « estudio para dos » es ante todo un lugar donde Sabine y Bertrand comparten su creatividad y complicidad artística. Hasta el día en que el amor llama a la puerta y todo cambia. La obra humorística de Laurence Jyl ofrece respuestas inesperadas sobre las relaciones, el amor y la urgencia del paso del tiempo. Esta comedia es un soplo de felicidad y humor.

Duración: 1 hora 20 minutos

Autor: Laurence JYL

Dirección: Jean-Luc MOREAU

Protagonistas Véronique JANNOT, Jean-Luc MOREAU y Emmanuel GUTTIEREZ

