Un auteur au musée Rencontre avec Ali al-Muqri Centre de la Vieille Charité (CVC) Marseille 2e Arrondissement

Un auteur au musée Rencontre avec Ali al-Muqri

Samedi 29 novembre 2025 à partir de 14h30. Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous Salle du Miroir au Centre de la Vieille Charité pour une rencontre avec l’écrivain Ali Al-Muqri, dans le cadre de l’exposition Aden-Marseille. D’un port à l’autre .

Une rencontre avec l’écrivain yéménite Ali al-Muqri, animée par Alexandre Alajbegovic.



Ali Al-Muqri est né et a vécu au Yémen où il était collaborateur régulier de journaux progressistes. Il est l’auteur de plusieurs romans, parus en France aux éditions Liana Lévi, dont Le Beau Juif et Femme interdite. Lors de sa parution au Yémen, ce dernier suscite une polémique tellement vive qu’une fatwa est prononcée contre lui. Il est réfugié en France depuis octobre 2015. Dans son dernier roman, Le Pays du commandeur, paru en France en mars 2020, il interroge le despotisme en racontant l’histoire d’un écrivain chargé par le dictateur d’un pays imaginaire, l’Irassybie, de rédiger sa biographie.



Dans le cadre de la programmation culturelle autour de l’exposition Aden-Marseille. D’un port à l’autre .



Avec Des Livres comme des Idées



• Gratuit

• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .

Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Meet writer Ali Al-Muqri in the Salle du Miroir at the Centre de la Vieille Charité, as part of the Aden-Marseille. From one port to another .

German :

Treffpunkt Salle du Miroir im Centre de la Vieille Charité für ein Treffen mit dem Schriftsteller Ali Al-Muqri im Rahmen der Ausstellung Aden-Marseille. D’un port à l’autre .

Italiano :

Incontro con lo scrittore Ali Al-Muqri nella Salle du Miroir del Centre de la Vieille Charité, nell’ambito della mostra Aden-Marsiglia. Da un porto all’altro .

Espanol :

Encuentro con el escritor Ali Al-Muqri en la Sala del Espejo del Centro de la Vieja Caridad, en el marco de la exposición Adén-Marsella. De un puerto a otro .

