Un Auteur, Une Rencontre … Cédrick Isham CALVADOS Médiathèque Raoul Georges Nicolo Le Gosier

Un Auteur, Une Rencontre … Cédrick Isham CALVADOS Samedi 4 octobre, 11h00 Médiathèque Raoul Georges Nicolo Guadeloupe

Début : 2025-10-04T17:00 – 2025-10-04T18:00

Fin : 2025-10-04T17:00 – 2025-10-04T18:00

Venez découvrir l’univers de Cédrick – Isham CALVADOS à travers son ouvrage : « La Grande aventure », un hommage vibrant au patrimoine immateriel de la Guadeloupe. Cet ouvrage riche de 150 photographies réalisées par lui-même, il met en lumière dix-huit traditions ancestrales de la guadeloupe, allant du tissage au travail du bois, en passant par la fabrication de jouets traditionnels. Les textes de Christelle Clairville accompagnent ces images, offrant un regard profond et respectueux sur ces savoirs-faire en voie de disparition.

Photographies, traditions et passion : Une rencontre unique avec Cédrick-Isham CALVADOS vous attend.

Médiathèque Raoul Georges Nicolo Bd Amedee Clara, Le Gosier 97190, Guadeloupe Le Gosier 97190 Guadeloupe Guadeloupe 0590845850

