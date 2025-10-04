Un auteur, une Rencontre …. MAX RIPPON Médiathèque Raoul Georges Nicolo Le Gosier

Un auteur, une Rencontre …. MAX RIPPON Médiathèque Raoul Georges Nicolo Le Gosier samedi 4 octobre 2025.

Un auteur, une Rencontre …. MAX RIPPON Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque Raoul Georges Nicolo Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T16:00 – 2025-10-04T18:00

Fin : 2025-10-04T16:00 – 2025-10-04T18:00

Max RIPPON, poète, écrivain, présentera son nouvel album :

« Estrella , une étoile de mer bien hardie »

Ce n’est pas simplement une histoire pour enfants , c’est un texte qui naît du dialogue entre l’auteur et des élèves dans le cadre d’ateliers d’écritures donnés à sainte-rose, au Morne zizi. Il mêle imaginaire et réalité et leçon de vie. L’auteur invite ses lecteurs, jeunes et moins jeunes à s’interroger sur notre rapport à la nature, en particulier à la mer et sur la préservation de l’environnement.

Cette rencontre sera un moment de partage et d’émotion. Venez avec votre curiosité, votre sensibilité, vos questions, vos yeux d’enfants ou d’adulte.

Médiathèque Raoul Georges Nicolo Bd Amedee Clara, Le Gosier 97190, Guadeloupe Le Gosier 97190 Guadeloupe Guadeloupe 0590845850

Max RIPPON, poète, écrivain, présentera son nouvel album :