UN AUTOMNE À SOI : WEEKEND BIEN-ÊTRE TIERS LIEU PASS’REVE Couladère

Informations pratiques

Couladère

UN AUTOMNE À SOI : WEEKEND BIEN-ÊTRE

TIERS LIEU PASS’REVE 5 Impasse du Port Couladère Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2027-09-27

Date(s) :

2026-09-26

Les 26 et 27 septembre, le Pass’Rêve vous invite à un week-end dédié au bien-être et au prendre soin de soi : ateliers, pratiques, découvertes, concert et restauration sur place. Entrée gratuite. Réservation conseillée pour les ateliers.

Les 26 & 27 septembre, toute la journée, rendez-vous au Pass’Rêve pour un week-end entièrement dédié au bien-être, au partage et à prendre soin de soi.

Adhésion annuelle à prix libre, à partir de 1 €, pour pouvoir consommer à la buvette associative.

Concert gratuit, financé par AG2R La Mondiale !

Boissons chaudes, fraiches & petite restauration sur place toute la journée !

Le foodtruck de L’entarteuse sera présent les samedis et dimanches midis. Valérie du Goût des Plantes sera présente le samedi soir avec ses assiettes végétariennes.

Et les glaces de Ocônice vous rafraichiront avant l’arrivée de l’automne !

Les places étant limitées, la réservation est fortement conseillée pour les ateliers individuels et collectifs.

Venez vivre un week-end pour ralentir, respirer, découvrir et prendre un peu de temps… pour vous.

Un automne à soi, ça commence ici.

On vous attend nombreuses et nombreux ! .

TIERS LIEU PASS’REVE 5 Impasse du Port Couladère 31220 Haute-Garonne Occitanie

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English :

On September 26 and 27, Pass?R%EAve invites you to a weekend dedicated to wellness and self-care: workshops, hands-on activities, new experiences, a concert, and on-site dining. Free admission. Reservations are recommended for the workshops.

L’événement UN AUTOMNE À SOI : WEEKEND BIEN-ÊTRE Couladère a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE