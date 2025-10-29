Un automne en forêt Guéret
Forêt de Chabrières Guéret Creuse
De génération en génération, les forestiers de l’Office National des Forêts mènent une sylviculture adaptée à chaque forêt publique en prenant en compte le rythme des saisons? Partez à la découverte de ces actions essentielles à la gestion et à la préservation des forêts à travers nos promenades automnales !
Le thème abordé évolution climatique en forêt domaniale de Chabrières. .
Forêt de Chabrières Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine elise.magnien@onf.fr
