Un automne en forêt Guéret mercredi 29 octobre 2025.

Forêt de Chabrières Guéret Creuse

De génération en génération, les forestiers de l’Office National des Forêts mènent une sylviculture adaptée à chaque forêt publique en prenant en compte le rythme des saisons? Partez à la découverte de ces actions essentielles à la gestion et à la préservation des forêts à travers nos promenades automnales !

Le thème abordé évolution climatique en forêt domaniale de Chabrières. .

Forêt de Chabrières Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine elise.magnien@onf.fr

