Un autre Noël…en Polynésie Française Musée du quai Branly Jacques Chirac PARIS

Cette année, au musée du quai Branly – Jacques Chirac, on danse, on chante, on fabrique, on s’émerveille, on joue et on déguste ensemble pour célébrer Un autre Noël en Polynésie française !

Et parce que les fêtes de fin d’année sont aussi un moment de partage et de générosité, contribuez à la collecte de jouets organisée toute l’année par le musée, en apportant un jouet en bon état qui sera offert aux enfants accompagnés par l’association Aurore.

AU PROGRAMME

Animation : À la découverte des œuvres polynésiennes ǀ Dès 5 ans

Animation : Contes d’Océanie en musique ǀ Dès 3 ans

Le coin des petits curieux ǀ Dès 3 ans

Atelier : Monoï parfumé, frabrique ton huile de beauté ǀ Dès 7 ans

Animation : Les secrets du Tifaifai, un patchwork unique ǀ Dès 12 ans

Atelier : Fleurs au poignet, tresse ton bracelet ǀ Dès 7 ans

Initiation au ukulele : À toi de jouer ! ǀ Dès 5 ans

Initiation au Ori Tahiti : Danser la polynésie ǀ Dès 5 ans

Concerts de musiques polynésiennes ǀ Dès 3 ans

Mini-visites sensorielles en Océanie ǀ Dès 5 ans

Et tout au long de l’après-midi, faite une pause gourmande avec une dégustation de Po’e et pain coco !

Programmation complète disponible ci-dessous ou cliquez ici pour télécharger le programme au format pdf

Le 28 décembre, prolongez la magie des fêtes et plongez en famille au cœur de l’océan Pacifique, avec une programmation entièrement gratuite et résolument festive ! Ua Reva ! C’est parti !

Le dimanche 28 décembre 2025

de 14h00 à 17h30

gratuit sous condition

Gratuit (dans la limite des places disponibles)

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans.

Musée du quai Branly Jacques Chirac 37 quai Branly 75007 PARIS

