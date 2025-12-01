Un autre Noël…en Polynésie Française Musée du quai Branly Jacques Chirac PARIS
Un autre Noël…en Polynésie Française Musée du quai Branly Jacques Chirac PARIS dimanche 28 décembre 2025.
Cette année, au musée du quai Branly – Jacques Chirac, on danse, on chante, on fabrique, on s’émerveille, on joue et on déguste ensemble pour célébrer Un autre Noël en Polynésie française !
Et parce que les fêtes de fin d’année sont aussi un moment de partage et de générosité, contribuez à la collecte de jouets organisée toute l’année par le musée, en apportant un jouet en bon état qui sera offert aux enfants accompagnés par l’association Aurore.
AU PROGRAMME
- Animation : À la découverte des œuvres polynésiennes ǀ Dès 5 ans
- Animation : Contes d’Océanie en musique ǀ Dès 3 ans
- Le coin des petits curieux ǀ Dès 3 ans
- Atelier : Monoï parfumé, frabrique ton huile de beauté ǀ Dès 7 ans
- Animation : Les secrets du Tifaifai, un patchwork unique ǀ Dès 12 ans
- Atelier : Fleurs au poignet, tresse ton bracelet ǀ Dès 7 ans
- Initiation au ukulele : À toi de jouer ! ǀ Dès 5 ans
- Initiation au Ori Tahiti : Danser la polynésie ǀ Dès 5 ans
- Concerts de musiques polynésiennes ǀ Dès 3 ans
- Mini-visites sensorielles en Océanie ǀ Dès 5 ans
Et tout au long de l’après-midi, faite une pause gourmande avec une dégustation de Po’e et pain coco !
Programmation complète disponible ci-dessous ou cliquez ici pour télécharger le programme au format pdf
Le 28 décembre, prolongez la magie des fêtes et plongez en famille au cœur de l’océan Pacifique, avec une programmation entièrement gratuite et résolument festive ! Ua Reva ! C’est parti !
Le dimanche 28 décembre 2025
de 14h00 à 17h30
gratuit sous condition
Gratuit (dans la limite des places disponibles)
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans.
Musée du quai Branly Jacques Chirac 37 quai Branly 75007 PARIS
