Un autre regard Else 4 Cinémas Theatre Vernon

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Début : 2025-09-23 20:15:00

Depuis 1995, un mardi sur deux, nous vous offrons la possibilité de découvrir un autre cinéma que celui de l’actualité dominante. Cinéma d’auteur, films du monde, classiques , documentaires, animations… En version originale. Et toujours la possibilité d’échanger en fin de séance, impressions, émotions, connaissances… Toujours en quête de cet autre regard sur le cinéma et le monde.

Présentation du film en présence du réalisateur Thibault Emin le mardi 23 Septembre à 20h15

Synopsis

Le climat anxiogène et de nombreuses images impressionnantes sont de nature à heurter un public jeune et sensible.

Anx vient de rencontrer Cass quand l’épidémie éclate partout, les gens fusionnent avec les choses. Cloîtré dans son appartement, le couple doit faire face à cette menace monstrueuse. .

