Un autre regard sur le numérique La fresque des écrans Bibliothèque Li Campaneto Aix-en-Provence

Un autre regard sur le numérique La fresque des écrans

Samedi 15 novembre 2025 de 15h à 16h30. Bibliothèque Li Campaneto 7 rue de l’église Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Atelier numérique

Parents et adolescents sont invités à un jeu de cartes coopératif pour construire ensemble une fresque des usages numériques. L’atelier favorise l’esprit critique, la créativité et la prise de recul sur nos habitudes quotidiennes.





Public Tout public À partir de 11 ans .

Bibliothèque Li Campaneto 7 rue de l’église Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 83 59

