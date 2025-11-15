Un autre regard sur le numérique La fresque des écrans Bibliothèque Li Campaneto Aix-en-Provence
Samedi 15 novembre 2025 de 15h à 16h30. Bibliothèque Li Campaneto 7 rue de l’église Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Début : 2025-11-15 15:00:00
fin : 2025-11-15 16:30:00
2025-11-15
Atelier numérique
Parents et adolescents sont invités à un jeu de cartes coopératif pour construire ensemble une fresque des usages numériques. L’atelier favorise l’esprit critique, la créativité et la prise de recul sur nos habitudes quotidiennes.
Public Tout public À partir de 11 ans .
Bibliothèque Li Campaneto 7 rue de l’église Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 83 59
