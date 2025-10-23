Un autre regard sur Pom Pom Pidou Le Tripostal Lille

Un autre regard sur Pom Pom Pidou Jeudi 23 octobre, 16h00 Le Tripostal Nord

Sur détention d’un ticket d’entrée, sans frais supplémentaire. Tarif plein : 12€ / Tarif réduit : 8€ / Gratuité. Achat des tickets sur place ou en ligne.

Profitez d’un parcours de médiation inédit pour découvrir les chef-d’œuvres du Centre Pompidou. À travers une sélection de dix œuvres emblématiques, laissez-vous conter les chamboulements de l’histoire de l’art.

À l’occasion de Fiesta et à l’invitation de lille3000, les étudiantes et étudiants du master Management des institutions culturelles de Sciences Po Lille seront médiateurs et médiatrices de l’exposition Pom Pom Pidou au Tripostal jeudi 23 octobre de 16h à 18h autour de dix oeuvres de leur choix.

L’accès à l’exposition est gratuit pour les étudiants sur ce créneau, sur simple présentation d’un justificatif !

Le Tripostal 22 avenue Willy Brandt, 59777 Lille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Laissez-vous guider par les étudiants de Sciences Po Lille pour (re)découvrir les œuvres emblématiques de l’exposition Pom Pom Pidou, Un récit renversant de l’art moderne. Exposition Médiation

