Un avant goût de Noël La Celle-Dunoise

Un avant goût de Noël

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Bientôt un avant-goût de Noël à l’Auberge des Pêcheurs !

Samedi 6 décembre soir et dimanche 7 décembre midi

Menu spécial à 27,50€ Entrées, plats et desserts sur le thème de Noël pour une expérience festive !

Infos & résa 05 55 89 02 45 .

