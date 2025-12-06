Un avant goût de Noël La Celle-Dunoise
Un avant goût de Noël La Celle-Dunoise samedi 6 décembre 2025.
Un avant goût de Noël
Rue des Pradelles La Celle-Dunoise Creuse
Bientôt un avant-goût de Noël à l’Auberge des Pêcheurs !
Samedi 6 décembre soir et dimanche 7 décembre midi
Menu spécial à 27,50€ Entrées, plats et desserts sur le thème de Noël pour une expérience festive !
Infos & résa 05 55 89 02 45 .
+33 5 55 89 02 45
