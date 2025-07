« Un bal masqué » Opéra de G.Verdi à Montmorillon Espace Gartempe Montmorillon

Espace Gartempe 16 Boulevard du Terrier Blanc Montmorillon Vienne

Figaro Si Figaro Là, après plus de vingt-cinq ans d’aventure lyrique et le succès de ses spectacles d’opéra, propose une nouvelle production avec ce mélodrame d’exception.

Inspiré par un évènement historique réel, Verdi en a tiré un drame passionné, rempli de rebondissements, de complots auquel l’amour sublime et impossible de Riccardo et d’Amélia donne une dimension humaine universelle.

Solistes Hassen Doss, Aurélie Ligerot, Clara Guillon, Sacha Michon, Coralie Quellier, Théo Jugie et Valentin Gautron Lavarone,

Comédien Pierre-Yves Poudou, Chœurs et orchestre de Figaro

– 15H00 Visite guidée Brouard et ses petits jardins secrets (rdv devant l’Office de Tourisme)

– 16h30 pause musicale Paul Salinier piano chapelle des Grandmontains rue Saint Christophe 86500 Montmorillon

– 17h30 Concert-lecture Anacrouse, choeur de Figaro, comédiens .

