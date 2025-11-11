Un ballet intemporel, une soirée d’exception ! Salle des fêtes du château Cadaujac

Un ballet intemporel, une soirée d’exception !

Salle des fêtes du château Parc du Château Cadaujac Gironde

2025-12-12

2025-12-12

2025-12-12

L’Opéra national de Paris et Micro-Folie vous proposent une projection unique de Le Parc, chorégraphié par Angelin Preljocaj sur la musique de Mozart, avec les Étoiles, les Premières Danseuse et Danseurs et le Corps de Ballet de l’Opéra.

Trente ans après sa création, ce ballet intemporel explore jeux de séduction, imagination musicale et mouvements sensuels dans un jardin à la française, pour un moment de grâce à ne pas manquer !

Durée 1H40 .

Salle des fêtes du château Parc du Château Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 98 05 37

